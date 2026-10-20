Non c'è pace per l'Udinese e per il tecnico Kosta Runjaic. Con una classifica fortemente deficitaria a quota 4 punti, la medesima situazione della Fiorentina, la compagine friulana si trova a dover gestire un'ennesima tegola proveniente dall'infermeria alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Milan. A fermarsi ai box è uno dei colpi da novanta del mercato estivo: il difensore austriaco David Alaba.

Il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

L'ex centrale del Real Madrid si è arreso a un guaio muscolare accusato durante l'ultima gara contro il Lecce, la sua prima da titolare in maglia bianconera dopo il subentro al debutto contro il Torino. Le sue condizioni sono state rese note dalla società friulana attraverso una nota medica:

"Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".

Il classe 1992 salterà la fondamentale sfida contro i rossoneri e verrà monitorato con cautela nei prossimi giorni. L'obiettivo dello staff medico è consentirgli un rientro a pieno regime direttamente dopo la sosta per le Nazionali di novembre, in occasione della trasferta contro il Bologna.

Un avvio sfortunato tra dubbi fisici e la crisi di Runjaic

Per Alaba si tratta dell'ennesimo contrattempo fisico di un triennio tormentato dalle lesioni, a partire dal grave infortunio al legamento crociato sofferto ai tempi delle Merengues fino ai continui problemi muscolari delle ultime stagioni. Un inizio decisamente in salita per l'avventura friulana del trentaquattrenne, che complica ulteriormente i piani di coach Runjaic: l'allenatore tedesco si gioca il proprio futuro sulla panchina bianconera nella sfida contro il Milan in una vera e propria gara da "dentro o fuori".