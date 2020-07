Un Sofyan Amrabat da strofinarsi gli occhi. Questo, in estrema sintesi, il pensiero comune di chi ieri sera, dal divano di casa, ha potuto ammirare l’ennesima prova da applausi del centrocampista marocchino classe ’96. Uomo ovunque del Verona, prototipo del tuttocampista moderno con una personalità fuori dalla norma. Impossibile non venire conquistati dalla sua intelligenza calcistica applicata al gioco di squadra, un mix vincente di corsa e qualità che i tifosi viola già pregustano di vedere al Franchi. Magari incanalato per le giuste vie dallo stesso tecnico artefice dell’esplosione di Amrabat a Verona, chissà (LEGGI)…

Nel frattempo, in attesa di saperne di più sulla panchina viola, ci godiamo volentieri questo antipasto, sperando che tutto il Verona – Amrabat compreso – possa prendersi una pausa domenica prossima, quando si scontrerà con la fame di punti della Fiorentina. Qua sotto vi proponiamo una panoramica dei voti e dei commenti riservati stamattina dai quotidiani sportivi al viola in pectore:

La Gazzetta dello Sport 6,5: “Regia di gran livello, con un occhio attento a Borja Valero. Doppia fase perfetta: ritmi, muscoli e linee di passaggio sia lette che pensate. Un neo? Troppo nervoso, rischia il rosso”.

Il Corriere dello Sport 7: “Il ‘trattore’ sta al fianco di Veloso e mette dentro la partita le sue doti naturali, ovvero tecnica, corsa e resistenza. Come spesso accade, la sua gara si trasforma in una battaglia, rischia il secondo giallo, ma non molla mai e continua a dribblare fino al ’96”.

Tuttosport 7: “Se c’è da andare alla guerra uno come Amrabat bisogna portarselo appresso. Non molla nulla, litiga con Borja Valero”.

La Repubblica 6,5: “Contro il Brescia era mancato”.