Pradè ha scelto Juric, Commisso decide entro una settimana. Ecco l’alternativa

Novità importanti sul futuro della panchina viola all’interno delle pagine sportive de La Repubblica Firenze. Secondo quanto scrive Massimo Basile, il prossimo allenatore della Fiorentina potrebbe essere il 44enne Ivan Juric, discepolo di Gasperini e attualmente tecnico del Verona, prossimo avversario della truppa guidata da Iachini. Juric – cercato anche dal Torino – piace per il gioco, la sovrapposizione sulle fasce, ma soprattutto per il modo di martellare durante la settimana, far crescere i giovani. L’intenzione sarebbe quella di costruire una nuova Atalanta con un portafoglio più ampio, ma per farlo serverebbero altre figure da affiancare a Pradè e Barone.

In panchina finirà o Juric o un tecnico di fama internazionale, come vorrebbe Commisso: la decisione, un vero e proprio bivio dal quale si capiranno le prospettive della Fiorentina, verrà presa entro la prossima settimana. Il prossimo sarà il primo vero allenatore della nuova proprietà e quello in cui Pradè si giocherà tutte le carte. Lui è convinto di costruire una “Fiorentina da Europa”, con un “calcio che farà sognare”, due punte con Ribery alle spalle. La decisione finale verrà presa da Commisso e dal direttore sportivo.