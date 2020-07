Juric: “Vorrei restare a Verona, siamo vicini. Amrabat? È la sorpresa più grande della vita”

Ivan Juric, tecnico del Verona che domenica prossima affronterà la Fiorentina (e accostato stamattina alla panchina viola: LEGGI), ha parlato del suo futuro e del viola in pectore Amrabat dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Amrabat è la più grande sorpresa della mia vita, ha un’intelligenza incredibile. Non sembrava all’inizio perché non parlava la lingua e come tanti giocatori marocchini pensavamo che fosse solo forza, invece si è rivelato una grande sorpresa. Ed ha grandi margini di miglioramento. Il mio futuro? Abbiamo parlato, siamo vicini su tante cose. Ora vediamo con calma ma diciamo che siamo vicini. L’Hellas mi ha dato tanto, vorrei rimanere, ma se dovessi cambiare vorrei andare all’estero, non restare in Italia”.