La scelta sul tecnico, poi tutto sul mercato: tre top player in arrivo a Firenze

Ampio spazio al futuro tecnico della Fiorentina, oggi, all’interno dell’edizione locale de La Repubblica. Non si parla solo della panchina (LEGGI), ma anche di giocatori: nel caso in cui dovesse arrivare un allenatore di fama internazionale sarebbe più facile l’arrivo a Firenze di top player, ma a prescindere dal nome del tecnico, l’idea – secondo il quotidiano – è di portare a Firenze tre grandi calciatori, uno per reparto. Altri colpi “alla Ribery” sono tutt’altro che esclusi, in un settembre che si preannuncia caldissimo.