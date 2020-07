Sentite Calabrese: “Se Amrabat è un grande colpo mi spavento”

Giuseppe Calabrese è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina:

Quando sento parlare di Amrabat come un grandissimo colpo mi spavento, perchè temo che le ambizioni siano molto inferiori a quello che mi aspettavo da Commisso. De Rossi? Va bene tutto, basta essere chiari sugli obiettivi. Se ti affidi ad un allenatore esordiente non puoi puntare all’Europa. In questa stagione si è scontata l’inesperienza calcistica della nuova proprietà, mi auguro che dal prossimo anno le cose possano migliorare.