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VIDEO VN – La ricetta di Barzagli: “Il talento c’è ancora, ma è cambiato”
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Andre Barzagli si sofferma sui gioviani e sul cambiamento che ha subito il talento nel calcio italiano
L'ex difensore di Serie A, Andre Barzagli, nel corso del suo intervento al "BSnack" un evento basato sull'importanza del capitale umano nel calcio e dei vivai come leva di sviluppo si sofferma sul cambiamento del talento nel calcio italiano