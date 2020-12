“Tre personaggi in cerca d’autore”: Benassi raggiunge Pulgar e Duncan per… ripartire

Pulgar e Duncan fanno parte della rosa della Fiorentina, anche se vengono utilizzati con il contagocce; Benassi sarebbe in prestito al Verona, ma non ha mai messo piede in campo per via di di un infortunio e verrà rispedito al mittente (come vi abbiamo anticipato ieri). Ecco le prime spine nel fianco del mercato viola, che dovrà cambiare la fisionomia del centrocampo secondo La Nazione. Juric non ha mai potuto allenare il centrocampista goleador (a Firenze da un mese per curarsi) a causa di un problema abbastanza complicato ai gemelli del polpaccio. Dato che il suo prestito al Verona è destinato ad evaporare a breve, ecco che Benassi raggiunge Pulgar e Duncan fra i giocatori sul piede di partenza, gli ultimi due per scarso impiego da parte di Prandelli. Sul cileno, che non giocava così poco da anni, c’è il Leeds, mentre sul ghanese è piombata la Lazio, per una trattativa slegata da quella che coinvolge Caicedo.

E Commisso torna a Firenze per condurre la società durante il mercato