VN – Benassi torna alla Fiorentina, il Verona lo ha già comunicato al suo entourage

Marco Benassi tornerà alla Fiorentina nella sessione di mercato di gennaio. Il Verona – secondo quanto raccolto da Violanews.com – ha già comunicato all’entourage del giocatore che intende risolvere con anticipo il prestito. Colpito da guai fisici, Benassi non ha mai trovato spazio nella squadra di Juric. Il club di Setti a gennaio dovrà fare almeno tre o quattro operazioni in entrata per questo ha già deciso di chiudere con Benassi. Adesso sarà la Fiorentina a decidere se mantenere il giocatore in rosa oppure se mandarlo altrove a giocare.

LE ESCLUSIVE DI VIOLANEWS: MALEH, SI CERCA L’INTESA COL VENEZIA