Maleh, rapporti ottimi tra Fiorentina e Venezia: si cerca l’intesa per chiudere

La Fiorentina insiste per Youssef Maleh (LA SCHEDA), talento del Venezia col contratto in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato in esclusiva la situazione (L’INTERESSE VIOLA PER IL GIOCATORE): l’accordo col centrocampista, che ha lo stesso agente di Kouamè e Castrovilli, non è un problema.

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, al momento si lavora per trovare quello con il Venezia. Il club sa che il giocatore si svincolerà a giugno ma vorrebbe incassare 2 milioni dalla sua cessione. In Veneto ha lavorato l’attuale manager viola Valentino Angeloni, i rapporti fra le parti sono ottimi per cui l’interesse comune è di chiudere portando beneficio a tutte le parti in causa. Tuttavia la Fiorentina non vuole investire più di 500-700.000 euro. Per questo motivo è probabile che intorno al milione si potrà chiudere l’operazione con vista sul futuro.