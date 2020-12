VN – Scatto importante per Maleh: la Fiorentina vuole chiudere per il gioiellino del Venezia

La Fiorentina sta lavorando al mercato di gennaio con un occhio al futuro, cercando anche profili importanti per le prossime stagioni. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, un giocatore che la Fiorentina ha già cercato, e sul quale ora sta aumentando il pressing è Youssef Maleh (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), talento classe ’98 del Venezia. Il giovane centrocampista, che ha iniziato molto bene con i lagunari, arrivando già a debuttare anche con l’Under 21 dell’Italia, è in rotta con il suo club perchè ha scelto di non rinnovare, ed il Venezia l’ha messo fuori rosa. Su Maleh ci sono vari club di A, ma la Fiorentina ha fatto uno scatto importante, lavorando sulla base di un quadriennale, grazie anche ai buoni rapporti con l’agente del giocatore Michelangelo Minieri, che segue anche Castrovilli e Kouame.