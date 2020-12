Commisso a Firenze nei prossimi giorni: in programma summit di mercato, i dettagli

L’umore del presidente Commisso si è rasserenato dopo la vittoria in casa della Juventus. Il patron si è reso conto di quanto i risultati incidano sullo stato d’animo dei tifosi e delle difficoltà relative alle infrastrutture, e ha ascoltato il messaggio di Prandelli che predicava attenzione totale alla squadra. Non a caso il patron sta provando ad organizzare un ritorno a Firenze, compatibilmente con le norme di sicurezza anti-Covid: all’orizzonte qualche settimana in città. C’è in programma un summit di mercato appena dopo le partite con Bologna e Lazio, per sfoltire un po’ la rosa e puntare con decisione gli obiettivi di un mercato che, per forza di cose, dovrà essere ridimensionato. Per la Fiorentina come per tutte le squadre di A. Lo scrive La Nazione.

