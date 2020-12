Dalla Romania: offerta viola per Man. Becali: “Hanno offerto 12 milioni, ne voglio 14”

Nome nuovo in ottica mercato per la Fiorentina. Secondo le informazioni raccolte da sport.ro, sarebbe la Fiorentina il club italiano che, come dichiarato da Gigi Becali, patron dello Steaua Bucarest, avrebbe formulato un’offerta per Dennis Man, esterno d’attacco classe ’98 capocannoniere nel campionato rumeno. “Credo che Man sarà il primo a lasciare la squadra – ha dichiarato Becali – per lui ho ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro ma non ha più importanza perché l’ho rifiutata rispondendo che ne voglio 14. Dai 15 milioni fissati per la cessione, sono sceso a 14. Mi hanno detto che entro il 10 gennaio mi faranno sapere se sono disposti a sborsare tale somma. Si tratta di una squadra italiana. Con 14 milioni Man è loro, se offrono 12 no”.

Man è stato più volte accostato a club di Serie A quali Roma, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Atalanta, ma la definitiva esplosione di inizio di campionato sembra aver indotto la Fiorentina a rompere gli indugi e a mettere sul piatto un’offerta concreta. Stando a quanto riportato dai media romeni sarebbe stato l’allenatore Cesare Prandelli ad aver richiesto alla dirigenza viola uno sforzo economico per assicurarsi il giovane talento. Il tecnico viola avrebbe ricevuto conferma sulle qualità e sulle potenzialità dell’ala destra dal selezionatore dell’under 21 romena Adrian Mutu, suo ex giocatore ai tempi della prima avventura a Firenze.