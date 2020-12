Il grande paradosso del mercato, appeso alla coppia Prandelli-Pradè e in bilico tra presente e futuro

Di cose da fare ce ne sarebbero tante, probabilmente troppe per trasformare in poche settimane l’anima di questa Fiorentina. Ma il mercato di gennaio sarà comunque un’occasione d’oro per provare a tappare almeno le falle più grandi. Il trionfo sulla Juve sposta di poco o nulla le necessità di una squadra ancora convalescente e bisognosa di rinforzi. Su questo ci sono pochi dubbi. Il problema, semmai, sarà trovare il giusto equilibrio tra le impellenze del momento ed i piani per la Fiorentina che verrà. Sembra un concetto banale, ma se consideriamo che il futuro di Prandelli e Pradè è ancora tutto da scrivere (entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2021) si capisce bene come le logiche che governeranno le trattative viola dovranno essere ben ponderate, frutto di una sintesi che somiglia tanto ad una pericolosissima camminata sul filo. Basta un soffio di vento e si precipita nel vuoto.

Il grande paradosso del gennaio della Fiorentina sarà proprio questo: sapere dove e come intervenire ma col rischio di farlo a favore di una causa che potrebbe esaurirsi nel giro di pochi mesi. Per di più in tempo di Covid, con tutte le difficoltà economiche imposte dalla pandemia a ridimensionare ogni tipo di investimento, anche gli esborsi da capogiro delle società di calcio. Che poi la salvezza ancora da conquistare abbia la priorità sul resto, è un aspetto chiaro a tutti. E infatti le necessità più stringenti – come ad esempio l’arrivo di una punta di esperienza – restano tali e improrogabili. Questo però non esime la Fiorentina dall’obbligo di pensare anche ad una programmazione di più ampio respiro che possa riportare in tempi ragionevoli il nome di Firenze nell’elite del calcio italiano. Con Prandelli in panchina? Per quanto complicato, il mercato viola dovrà articolarsi anche in base a questa domanda. Gli errori di un anno fa, quando buona parte dei dollari di Commisso si persero tra le idee di Iachini (come Duncan, pagato 15 milioni abbondanti), quelle della dirigenza ed un futuro poco chiaro, non sono più ammissibili.