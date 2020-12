Occasione Diego Costa: l’attaccante rescinde con l’Atletico Madrid e cerca squadra

Diego Costa lascia l’Atletico Madrid. L’attaccante aveva chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali e nell’arco di 24 ore il club spagnolo ha accordato la sua richiesta. Termina in anticipo allora il legame tra il centravanti e i colchoneros, che aveva come scadenza il 30 giugno del 2021. (LA SCHEDA DELL’ATTACCANTE) A ufficializzare l’addio è una breve nota diffusa dall’Atletico: “Abbiamo dato l’ok a Diego Costa per la risoluzione del suo contratto. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera”. Tra le ragioni dell’addio – specifica Sky Sport – oltre all’aspetto personale, ci sono anche un rapporto non più idilliaco con il club e la volontà dell’attaccante di giocare con maggiore continuità.