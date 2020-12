Milik: una strada può essere il “metodo-Chiesa”, Fiorentina attenta agli sviluppi

Tra due giorni, Arkadiusz Milik sarà libero di firmare per qualsiasi squadra. In rottura con il Napoli dopo aver rifiutato il prolungamento del contratto e una serie di destinazioni. Il suo grande obiettivo è sempre stato la Juve – racconta il Corriere dello Sport – ma in estate l’affare non andò in porto e poi saltò anche il trasferimento alla Roma. Le due operazioni restano vive, ma entrambi i club sono pronti a chiudere a zero. Appunto. Milik è fuori dalle liste azzurre e in Polonia sono stati molto chiari con lui: se a gennaio non ricomincerà a giocare, non sarà convocato per l’Europeo. Il Napoli, per il momento, non fa sconti: per lasciarlo andare chiede 18 milioni di euro. V

a da sé che, soprattutto in tempi di crisi, è quasi impossibile trovare qualcuno disposto a investire su un giocatore in procinto di svincolo. Un’ottima occasione, ma con la prospettiva di stare fermo altri sei mesi, dicendo addio alla rassegna continentale. Se nessuno offrirà quanto chiede il Napoli, l’unica strada potrebbe essere il prestito, previo rinnovo.

I corteggiatori non mancano: la Fiorentina lo vorrebbe subito. L’Atletico vorrebbe sostituire Diego Costa con un attaccante più giovane. In Premier lo seguono Newcastle, West Ham e Tottenham. Sullo sfondo restano la Juve e la Roma, pronte a ingaggiarlo a zero. Milik non gioca in azzurro dall’8 agosto, con il Barça