Umberto Chiariello, giornalista, in diretta su Radio Punto Nuovo, ha analizzato il momento della Serie A con il suo editoriale. Questo il passaggio che coinvolge anche Arek Milik: “E’ ripartito a pieno ritmo il calciomercato. Senza palla che rotola, rotolano le bufale. La Juve vuole Milik, ma Milik non vuole la Juve. Figliolo caro ma non potevi svegliarti prima quando ti volevano Roma e Fiorentina?”.