Probabile formazione: torna Vlahovic dal 1′. Dubbi sulla posizione di Chiesa

Né Kouamé, né Patrick Cutrone, le cui possibilità di scendere in campo dal 1′ sembrano pochissime: contro il Bologna Dusan Vlahovic tornerà titolare al centro dell’attacco viola. Quasi tutti in quotidiani sono concordi con la scelta del serbo e di Ribery in avanti, con il dubbio legato a Chiesa: esterno a tutta fascia o nel tridente? I giornali in edicola oggi si dividono infatti tra 3-4-3 e 3-5-2, dove a variare sarebbe soprattutto la posizione del n° 25. Nel primo caso, Lirola e Dalbert agirebbero da esterni, nel secondo l’ex Sassuolo e Chiesa giocherebbero a tutta fascia come nell’ultima uscita contro la Roma. Pochi dubbi anche in mezzo, dove Castrovilli e Pulgar sono sicuri del posto, e in caso di centrocampo a tre spazio anche a Duncan. Tutto confermato invece per quanto riguarda il pacchetto arretrato: davanti al confermatissimo Pietro Terracciano, il trio titolare Milenkovic-Pezzella-Caceres.

