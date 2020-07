Fiorentina, piace il capitano del Barcellona B. Ma un altro club di A è avanti ai viola

Secondo Gianluca Di Marzio, Fiorentina e Sassuolo potrebbero a breve darsi battaglia per arrivare a Ramon Rodriguez Jimenez detto Monchu, centrocampista classe 1999 e capitano del Barcellona B. Per il giornalista ed esperto di mercato i neroverdi sono avanti e potrebbero chiudere per il giovane spagnolo. Si tratta di una mezz’ala col vizio dell’inserimento in zona gol, che attualmente si sta allenando con la prima squadra blaugrana, in fase di preparazione in vista della sfida in Champions League contro il Napoli.