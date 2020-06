SERIE A – La classifica aggiornata

Classifica del campionato di Serie A. In blu abbiamo indicato le squadre che, in questo momento, giocherebbero la prossima Champions League, in marrone le 2 squadre che, in questo momento, prenderebbero parte alla prossima Europa League, in verde la squadra che, in questo momento, accederebbe al 2° turno di qualificazione di Europa League, mentre in rosso le 3 squadre che al momento sarebbero retrocesse

1 Juventus 63 2 Lazio 62 3 Inter 54 4 Atalanta 48 5 Roma 45 6 Napoli 39 7 Milan 36 8 Verona 35 9 Parma 35 10 Bologna 34 11 Sassuolo 32 12 Cagliari 32 13 Fiorentina 30 14 Udinese 28 15 Torino 27 16 Sampdoria 26 17 Genoa 25 18 Lecce 25 19 Spal 18 20 Brescia 16