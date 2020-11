Dal mercato alla sconfitta dell’Olimpico, tutti gli errori della Fiorentina e di Iachini

Sulle pagine del Corriere dello Sport, troviamo un approfondimento su tutti gli errori della Fiorentina fatti in questa stagione, dalla costruzione della squadra alle scellerate scelte di Iachini nella gara contro la Roma. Partendo dalla sessione estiva, si pone la lente di ingrandimento sulle carenze del mercato, che avrebbe dovuto portare un regista per il centrocampo, per dare supporto alle tante mezze ali di valore, e un centravanti per rimpolpare il reparto offensivo, cosa che non può assolutamente fare Callejon.

Sulle pagine del quotidiano, poi, ci si interroga sulla valutazione data alla rosa della Fiorentina, che si è rinforzata, ma sembra ancora lontana dalle zone europee, soprattutto dopo la cessione di Chiesa. Squadra che, oltre alle rivedibili scelte di Iachini, ha il suo leader tecnico in un ragazzo di 37 anni come Ribery, al quale non ci si può affidare ogni domenica. Per chiudere, anche l’assenza di tifosi sta pesando sulla Fiorentina, abituata a farsi trascinare dal calore della gente.