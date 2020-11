Iachini, a Parma ultima chiamata ma potrebbe anche saltare prima di sabato

La posizione di Beppe Iachini non è ancora affatto sicura, anzi dal Corriere dello Sport viene definita “fluida”, perché molti pezzi ancora devono andare al loro posto. Il tecnico marchigiano si sta giocando molto, e qualora si decidesse di confermarlo fino a sabato, la gara contro il Parma sarebbe la sua ultima chiamata, dove si giocherebbe sostanzialmente tutta la stagione. Ma non è sicuro, ancora, che sia proprio Iachini a guidare la Fiorentina contro il Parma, visto che le alternative non mancano.