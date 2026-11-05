I gruppi organizzati della Juventus annunciano che non saranno a Firenze per la gara con la Fiorentina. Ecco il testo completo del comunicato della Curva Sud
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Con un duro comunicato diffuso sui social, i gruppi organizzati del tifo bianconero hanno formalizzato la decisione di non riempire il settore ospiti di Firenze. Due i fattori cardine posti alla base della contestazione: la ridottissima disponibilità di tagliandi riservati ai sostenitori ospiti e la sovrapposizione temporale tra l'avvio della prevendita (fissata per giovedì 5 novembre) e la trasferta europea della Juventus in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Una concomitanza ritenuta penalizzante per chi segue con costanza la squadra in trasferta.
Ancora una volta ci troviamo costretti a prendere atto di una gestione delle trasferte che penalizza gravemente chi segue la Juventus con costanza, sacrificio e passione in ogni stadio d'Italia e d'Europa. In occasione di Fiorentina-Juventus di domenica 8 novembre 2026, i gruppi organizzati della Curva Sud Juventus comunicano che non saranno presenti nel settore ospiti. La decisione nasce dalla combinazione di due fattori che riteniamo inaccettabili: la ridottissima disponibilità di biglietti destinati ai tifosi juventini e l'assurda scelta di fissare l'inizio della prevendita per giovedì 5 novembre, proprio nelle ore in cui i nostri ragazzi saranno impegnati nella trasferta europea in Olanda per sostenere la Juventus contro l'AZ Alkmaar. Una coincidenza che rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, organizzare la presenza a Firenze per molti che seguono la squadra ovunque, affrontando costi, trasferimenti e sacrifici personali sempre maggiori. Riteniamo che il rispetto per i tifosi debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli e non in ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del sostegno bianconero. L'assenza a Firenze non è un gesto contro la squadra, ma una presa di posizione nei confronti di modalità che limitano sempre più la partecipazione dei tifosi al seguito della propria passione
Il Franchi risponde presente: verso il tutto esaurito viola
Mentre il settore ospiti rischia dunque di presentarsi semideserto o comunque privo del tifo organizzato bianconero, la risposta della tifoseria fiorentina è di tutt'altro tenore. Per la sfida di domenica sera alle 20.45, il 'Franchi' si avvia verso il sold-out dei grandi appuntamenti: il pubblico di fede viola si prepara a riempire gli spalti in ogni ordine di posto per garantire alla squadra di Vanoli la spinta ideale in una delle serate più attese della stagione.
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