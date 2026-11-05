Il Franchi si avvia verso il tutto esaurito per la sfida di domenica sera contro la Juventus, nonostante la capienza ridotta dai lavori. L’attesa sarebbe stata da sold-out anche con lo stadio interamente disponibile, ma adesso serve ritrovare quel fortino capace di trascinare la Fiorentina alle vittorie, come non accade da troppo tempo.

Una grande prestazione contro i bianconeri potrebbe rinsaldare il legame tra squadra e tifosi, riportando entusiasmo e soddisfazioni a un pubblico che aspetta da mesi una gioia importante. Vanoli e i giocatori ne sono consapevoli: i successi esterni contro Venezia e Sassuolo hanno risollevato in parte il morale, ma battere la Juventus davanti alla propria gente avrebbe un valore ulteriore.

Il posticipo rappresenta quindi un’occasione preziosa per dare una svolta alla stagione, consolidare la fiducia ritrovata e superare i tabù che hanno accompagnato finora il cammino viola. Il sostegno del Franchi può diventare una spinta decisiva per raggiungere questo obiettivo. Lo scrive la Nazione.