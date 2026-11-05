La Fiorentina guarda con cauto ottimismo alla sfida di domenica sera contro la Juventus, considerata un’occasione per dare continuità alla vittoria sul Sassuolo e cambiare il corso della stagione. Battere questi bianconeri appare un obiettivo possibile, mentre Firenze e il Franchi aspettano un successo casalingo che manca addirittura da aprile.

La partita porta tradizionalmente con sé orgoglio, coraggio e grinta, ingredienti che in passato hanno regalato emozioni indelebili ai tifosi viola. Stavolta, anche le difficoltà degli avversari possono incoraggiare la Fiorentina a prendere l’iniziativa e puntare ai tre punti: la Juventus dispone di buone individualità, ma appare tatticamente sfilacciata e lontana dall’identità del suo allenatore, Luciano Spalletti.

A complicare il quadro bianconero ci sono uno spogliatoio non pienamente coeso e un rapporto tra tecnico e giocatori attraversato da tensioni, con ombre sul futuro dell’allenatore. Inoltre, la Juventus sarà impegnata questa sera in Europa League e arriverà a Firenze con poco tempo per recuperare tra le due gare, salvo ricorrere a un ampio turnover. Lo scrive la Nazione.