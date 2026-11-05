Verso la partita contro la Juventus, Vanoli deve fare i conti con diverse assenze soprattutto dietro.
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
Mancano ancora alcuni giorni alla gara di domenica sera contro la Juventus al Franchi, ma Vanoli sta già facendo i conti con le risorse a disposizione per affrontare la Signora (stasera impegnata in Europa League contro l'AZ).
Atta non recupera, emergenza in difesaSecondo Repubblica, pare complicata la speranza del recupero di Atta a centrocampo: l'ex Udinese sembra destinato a rientrare dopo la sosta. I problemi peggiori sono però in difesa: impossibile farcela per Pongracic, difficile anche il rientro di Ranieri. Per il resto - a parte il lungodegente Parisi - sono tutti arruolabili.
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