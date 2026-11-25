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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Youth League, Dinamo Tbilisi-Fiorentina: Turnone non basta, l'andata finisce in pareggio

2 - Fiorentina, in un anno è cambiato tutto, ma non è cambiato niente

3 - ViP 2026/27 - Periodo d'oro per Rubino. Caprini show nel turno infrasettimanale

4 - Fiorentina, a ciascuno il suo: quella linea che è pericoloso oltrepassare

5 - "Serve umiltà, come l'ho io": cosa c'è dietro gli attacchi di Vanoli