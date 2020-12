Galbiati: “Sorpreso dal cambio di Vlahovic, unico punto di riferimento in attacco”

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina ha parlato a Lady Radio. Questa la sua analisi:

Ribery ieri ha disputato la sua miglior partita dell’ultimo periodo. Tuttavia ancora non lo abbiamo ritrovato al 100%. È stato bravo a conquistarsi da solo il rigore. Nell’occasione della traversa sembrava il Ribery del Bayern. Adesso serve continuità ed un aiuto concreto da parte dei compagni. Vlahovic? Il ragazzo ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il reparto, forse l’unico in rosa. Sono rimasto sorpreso quando Prandelli ha inserito Kouame, io non l’avrei mai tolto.