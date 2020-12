Fine ritiro, ma Ribery a casa da ieri sera: ecco il motivo. Società e Prandelli d’accordo

Fine ritiro per la Fiorentina dopo la prova incoraggiante di ieri sera contro il Sassuolo. La TGR Rai Toscana ha fornito alcuni particolari riguardanti Franck Ribery, da ieri sera a casa in accordo con la società e mister Prandelli. La squadra – nonostante una sorta di via libera arrivato già nel post gara di ieri – ha preferito tornare momentaneamente in hotel. Ribery ne ha approfittato per rientrare nella sua villa di Grassina, dove ad attenderlo c’era il fratello Steven col quale non era mai potuto stare a causa del ritiro voluto da Commisso e la dirigenza.