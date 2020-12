Qui centro sportivo: la società interrompe il ritiro. Il punto sul programma di lavoro

Oggi, dopo il pranzo di squadra, la Fiorentina sarà libera e non tornerà in ritiro. Finisce qui, dunque, il raduno che la proprietà aveva imposto dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Evidentemente la prestazione fornita contro il Sassuolo ha dato le risposte che erano state chieste. Il programma per i prossimi giorni invece non sarà diverso dal solito: domani ci sarà il classico ritiro pre gara visto che sarà giornata di vigilia di partita. Sabato alle 15 infatti la Fiorentina ospiterà il Verona.

