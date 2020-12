Le pagelle del giorno dopo: la carica di Rocco e un bentornato a Franck

10 a Rocco che prima della partita ha parlato alla squadra. Avevamo invocato la presenza del patron anche da lontano. Il suo invito a lottare è stato raccolto. La Fiorentina almeno sul piano dell’impegno non ha tradito.

9 a Ribery. Questo è il Franck che amiamo. Quello di cui abbiamo bisogno. Forse l’unico che ci può salvare. Facciamogli sentire il calore di Firenze ogni volta che lo incontriamo.

8 a Amrabat. Finalmente ci hanno restituito quello di Verona. Quello che vale per due. Quello che sradica i palloni. Ora teniamocelo stretto.

7 a Vlahovic che dopo il gol su rigore è andato ad abbracciare Prandelli. Dusan mi è piaciuto più per questo gesto di riconoscenza (vedi foto sotto) nei confronti di un tecnico che lo sta aiutando che per la sua partita. Comunque sufficiente.

6 al ritorno alla difesa a tre. Iachini lo aveva capito che era l’unico progetto tattico per tenere in piedi questa squadra. Prandelli ha avuto l’umiltà di capire che doveva copiare Beppe.

5 a una classifica che spaventa ogni partita di più.

4 a Castrovilli che è sparito. Mi garantiscono che il ragazzo ha la testa giusta e lavora con grande impegno. Certo, quanto pesa la maglia numero 10.

3 quando penso che abbiamo trattato per anni Berardi, Locatelli, e Boga e poi dal Sassuolo abbiamo preso Lirola e Duncan.

2 Un giorno qualcuno mi spiegherà cosa ha combinato Cutrone per non avere mai la fiducia dei suoi allenatori.

1 alla sfida tra Gasperini e Chiesa che si è riaccesa per un rigore dubbio in Juve-Atalanta. Stavolta non facciamo il tifo per nessuno

0 al Verona che ha perso in casa contro la Samp e sabato verrà al Franchi ancora più arrabbiato.

P.s. 10 alle ragazze della Fiorentina che battendo per 1 a 0 lo Slavia Praga sono andate avanti in Champions. Gol della solita Sabatino. L’avessero i maschi un bomber così.