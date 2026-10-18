Il vostro parere dopo la brutta sconfitta contro il Como
VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"
Il popolo viola si divide tra chi pensa che si appresto per pensare solo a salvarsi e chi invece sta già pensando alle replica della scorsa stagione. Voi come la pensate? Intanto ecco il parere di Enzo Bucchioni e quello di Cristian Riganò a Radio Bruno
Fiorentina, quale futuro?
Dopo 7 giornate la Fiorentina ha 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Qual è la vostra sensazione per la stagione in corso?
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