VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"

Il popolo viola si divide tra chi pensa che si appresto per pensare solo a salvarsi e chi invece sta già pensando alle replica della scorsa stagione. Voi come la pensate? Intanto ecco il parere di Enzo Bucchioni e quello di Cristian Riganò a Radio Bruno