La Fiorentina guarda al futuro della difesa e inserisce un nome di spessore nella lista dei desideri per la prossima sessione di mercato. Nel mirino c'è Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce (2004) autore di un avvio di stagione da protagonista in Serie A, impreziosito da due reti realizzate. Il club salentino si è mosso in anticipo lo scorso 17 settembre, blindando il difensore con un rinnovo di contratto fino al giugno 2030 e un adeguamento dell'ingaggio a circa 700 mila euro a stagione. Il precedente contratto sarebbe scaduto nel giugno 2027 e avrebbe reso Tiago Gabriel una delle occasioni più ghiotta delle prossime finestre di mercato.

La mossa dei giallorossi blinda la posizione negoziale in vista degli assalti futuri. Già la scorsa estate, infatti, il Brentford aveva messo sul piatto ben venticinque milioni di euro, offerta rispedita al mittente dalla dirigenza pugliese. Anche il Milan aveva effettuato sondaggi esplorativi tramite l'agente Jorge Mendes senza poi affondare il colpo.

Oggi il Lecce valuta il suo difensore intorno ai trenta/quaranta milioni di euro. La Fiorentina monitora la situazione con attenzione, consapevole che per strappare il centrale ai salentini servirà un investimento importante.