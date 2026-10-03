La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla difesa della Fiorentina, pensando al mercato. Dietro due esterni destri, Jimenez e Joao Mario, sono in grado di giocare sulla fascia opposta, anche se con un rendimento in linea di massima inferiore, e l'ex Milan pure più alto in caso di necessità.

Infine Viery è un centrale che può essere posizionato sul lato macino come del resto ha già fatto con Frosinone e Napoli, mentre con il Torino era stato al fianco di Dragusin.

A proposito di centrali attenzione ai movimenti di gennaio perché non è escluso che la Fiorentina possa fare un innesto e ci sarebbe un interesse per Tiago Gabriel, classe 2004 del Lecce, già accostato al Milan in estate.