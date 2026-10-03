L'Italia di Roberto Mancini pareggia contro la Francia e si porta a casa una buona prestazione. Nicolò Fagioli, con la maglia numero 10, ha guidato il centrocampo azzurro. Ecco le valutazioni dei diversi quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: La sensazione è che se il coefficiente di difficoltà si alza, il dieci sulla sua maglia si scolorisce: tecnica, ma fine a se stessa è ciò che mostra sotto il cielo di Parigi. Nessuna bocciatura ma qualche riflessione e un po' di dubbi: il suo apporto è prezioso. Ma il giro palla deve essere più "protetto" e continuo.

NAZIONE 6,5: Qualità e nessun timore, quando esce Tonali passa in mezzo. Ritrovato.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Lavoro più oscuro che appariscente, non si nasconde nelle pieghe di una gara corale, ma porta tanta sostanza e diventa un totem a centrocampo.

REPUBBLICA 6,5: i Più mediano che mezzala. Paga dazio solo con il fallo su Cherki.

TUTTOSPORT 6: Prende la dieci lasciata libera da Raspadori, ma non sembra pesargli sulle spalle vista la continua volontà di provare la giocata, anche se in qualche occasione pasticcia un po’. Da un suo fallo nasce la punizione-gol di Olise.