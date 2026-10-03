Il calciatore viola come idolo ha Pogba

Redazione VN
US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie A

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Nei piani della Juventus c'è la volontà di costruire una squadra sempre più italiana. Giovanni Carnevali avrebbe messo nel mirino diversi giocatori: da Kayode a Leoni, passando per Palmisani.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, anche Cher Ndour sarebbe nella lista del ds bianconero:

Tra le priorità future della Juventus ci sarà anche quella di aumentare la fisicità e il dinamismo del centrocampo. Tra le varie idee, c'è anche quella "azzurra" e ambiziosa che porta a Firenze e a Cher Ndour, 22enne mediano della viola cresciuto con il mito di Paul Pogba.
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