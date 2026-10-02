Carnevali vuole una Juventus sempre più italiana
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Giovanni Carnevali vuole costruire una Juventus sempre più italiana. Il ds bianconero infatti, ha messo nel mirino tanti giocatori della Nazionale di Roberto Mancini ma non solo.
Tra questi, scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina, valutato 40 milioni da Fabio Paratici, piace tanto a Carnevali che lo vorrebbe a Torino. Da capire se a gennaio inizierà una vera e propria trattativa.
Inoltre, la Juventus vorrebbe anche Kayode. Il terzino ex viola, motivo di dibattito in casa Fiorentina, vale più di 45 milioni.
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