"In queste tre settimane di pausa che abbiamo avuto, sto sentendo molto l'aspetto fisico"

Redazione VN
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

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Pedro Gonçalves ha raccontato a Sport TV le sue prime impressioni sulla Fiorentina:

«Fiorentina? Un'esperienza molto positiva e mi sto trovando benissimo. Il club è molto accogliente e familiare, le persone si impegnano per far sentire tutti benvenuti. Sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile e credo che finora tutto stia andando bene».

Il trequartista ha sottolineato anche le differenze nella preparazione:

«In queste tre settimane di pausa che abbiamo avuto, sto sentendo molto l'aspetto fisico. Abbiamo un preparatore atletico molto esigente. Anche l'allenatore è molto esigente e ci fanno correre molto».
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Il portoghese ha poi illustrato le ambizioni della squadra viola e il contributo che vuole offrire:

«È un progetto giovane e una squadra giovane e molto ambiziosa che vuole affrontare ogni partita con la voglia di vincere. Con la mia esperienza, posso dare il mio contributo dentro e fuori dal campo, portando ambizione e voglia di vincere. L'obiettivo principale quest'anno è creare un'identità».

Gonçalves punta inoltre a ritrovare la Nazionale:

«Per quanto dipenda da me, farò del mio meglio affinché un giorno possa essere chiamato in nazionale. Sta a me lavorare il più duramente possibile per il club».

Infine, un giudizio su Jorge Jesus:

«La carriera di Jorge Jesus parla da sé. È un allenatore vincente, che ha già conquistato molti trofei e ha alle spalle una carriera ricca di successi».

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