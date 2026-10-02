Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barcellona cerca un terzino destro e valuta soprattutto giocatori in scadenza di contratto. Tra i nomi torna quello di Dodò, che, stando a quanto riportato, non rinnoverà con la Fiorentina.

Il brasiliano era già stato seguito nei mesi scorsi e proposto più volte al club catalano. Il suo procuratore ha ottimi rapporti con il ds Deco, ma le richieste economiche della Fiorentina avevano impedito di avviare la trattativa.

Il Barcellona continua a monitorare Dodò in vista dell’eventuale partenza di uno dei terzini attualmente in rosa. Le prime scelte restano però Iván Fresneda dello Sporting Lisbona e Pedro Porro del Tottenham.