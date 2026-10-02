La Fiorentina guarda al mercato di gennaio per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da TMW, il nuovo obiettivo è Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 del Lecce, che ha rinnovato il contratto a settembre. Il ds Fabio Paratici lo ha inserito tra i profili monitorati.

Prima di un eventuale affondo, il club viola dovrà fare spazio in rosa. Il principale candidato alla partenza è Marin Pongracic, la cui posizione resta incerta: nelle prossime settimane la dirigenza potrebbe cercare una soluzione per il difensore croato.

Su Tiago Gabriel c’è anche l’interesse del Milan, che lo aveva già cercato un mese fa e potrebbe tornare alla carica a gennaio. La Fiorentina dovrà quindi valutare anche la concorrenza rossonera per il giovane centrale.