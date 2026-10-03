La Fiorentina affronta un allenamento congiunto con la Primavera di Andreazzoli, in programma stamani al Viola Park. Vanoli ha scelto di non organizzare altre amichevoli dopo quella contro il Signa: il test servirà a valutare la condizione della squadra dopo una decina di giorni di sedute frequenti e intense, spezzando la routine e ritrovando ritmo e situazioni di partita, pur con i nazionali ancora assenti.

Lo staff atletico ha sfruttato la lunga sosta per un importante richiamo di preparazione, con l’obiettivo di migliorare la condizione generale e soprattutto quella dei giocatori arrivati più indietro sul piano fisico. Da adesso i carichi diminuiranno progressivamente per evitare di appesantire le gambe in vista della ripresa del campionato. I benefici del lavoro svolto dovrebbero emergere soprattutto nel medio periodo.

Oggi rientra Beto, primo dei nazionali a tornare dopo il doppio impegno con la Guinea-Bissau. Domenica e lunedì saranno giorni di riposo, poi Vanoli ritroverà gradualmente gli altri nella settimana che conduce alla sfida con il Genoa. L’incognita principale riguarda Mastantuono, atteso a Firenze soltanto giovedì: avrà appena un allenamento e mezzo prima della partenza per la Liguria. Il tecnico potrà gestirlo senza forzature, grazie alle alternative Gnonto e Gonçalves, che all’occorrenza può allargare il proprio raggio d’azione. Lo scrive la Nazione.