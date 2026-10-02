Nations League, Italia imbattuta in casa della Francia: ora di nuovo la Turchia per gli uomini di Mancini
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FRANCIA (4-3-3): Maignan; Truffert, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Doué; Dembelé, Olise. All. Zidane
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. All. Mancini
La partita
Primo tempo equilibrato, nonostante il predominio della Francia. Gli Azzurri di Mancini sfiorano la rete con Kean e Frattesi. L'ex viola poteva fare meglio sull'ottimo cross di Kayode. Olise porta in vantaggio la Francia con una punizione spettacolare al minuto 54'. Palla sotto al sette. Giallo per Fagioli, in una partita con pochi acuti. Pari dell'Italia con Bastoni, grande anticipo del centrale, che batte Maignan. Espulso Upamecano al minuto 85. Fagioli è uscito a pochi minuti dal fischio finale. Un ottimo pareggio per l'Italia di Mancini.
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