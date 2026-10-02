"Mastantuono ha 19 anni e va in campo se sta bene. Ama Firenze e ha più attaccamento alla maglia di altri passati di qui"

Redazione VN
US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie A

VIDEO - Juve, Carnevali non si dà pace sugli infortuni: "Siamo sfigati"

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così della Fiorentina:

Ci sono giocatori che non riempiono gli occhi ma per i tecnici sono intoccabili, anche se non eccelsi tecnicamente. Ndour è giovane e ha ancora molti margini di miglioramento, oltre che ad essere uno equlibrato caratterialmente. Siamo felicissimi per lui e gli auguriamo di crescere ancora tanto. Mastantuono? Ha solo 19 anni. Se sta bene va in campo anche dopo il volo trans oceanico. Lo adoro, anche per come si è ambientato a Firenze. Qui si sente responsabilizzato. E mi sembra che dimostri più attaccamento alla maglia di qualche mezzo giocatore passato di qui. Tornando alla partita, io sono convinto che se starà bene fisicamente giocherà.
Argentina v Bolivia - International Friendly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti