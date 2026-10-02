Pochi minuti all'inizio della sfida fra Francia e Italia in Nations League. Fagioli parte dal 1', prendendo in mano le chiavi del centrocampo al fianco di Tonali e Frattesi. In attacco spazio al tridente con Kean e la coppia dei fratelli Esposito, Pio e Sebastiano.

Ecco i 22 titolari scelti dai due commissari tecnici:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Truffert, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Doué; Dembelé, Olise. All. Zidane

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. All. Mancini