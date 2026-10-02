Daniele Amerini è intervenuto ad Italia7, durante Trentesimo Minuto:

"Fagioli da regista può avere un grande impatto. Per essere una mezzala ha pochi gol nelle gambe, ed una dimensione fisica non sufficente. Con la velocità di pensiero che ha può essere un valore aggiunto anche per la Nazionale"

"Credo che i valori che si sono visti rimarranno anche dopo questa maxi sosta. Il problema è che chi ha tanti giocatori in Nazionale rischia di lavorarci poco. Vanoli deve essere bravo ad inculcare una mentalità offensiva, di qualità, alla squadra. La Fiorentina dopo questa partenza ad handicap non può più sbagliare. Prima arrivano i risultati, meglio è. Atta sta giocando al di sotto delle sue potenzialità, ma sono sicuro che verrà fuori, non voglio sbilanciarmi"