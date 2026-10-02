"La Fiorentina sta arrancando col Bologna. A volte le rivoluzioni riescono bene, altre si soffre: servono rischi"
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L'ex dirigente viola Pantaleo Corvino ha parlato della Fiorentina e di Fabio Paratici ai microfni di Tmw:
Ho lasciato un grande pezzo di cuore. Si è continuata la strada degli investimenti. Paratici ha voluto cambiare tutto, con investimenti importanti, poi vedremo se sbagliati o meno, ma lo ha fatto con una visione. Sta arrancando insieme al Bologna. Serviva una rivoluzione? Ognuno conosce la sua squadra. Io anche cambiai tutto quando rischiammo un anno, e poi arrivammo in Champions. A volte cambi e ti riesce bene, altre volte soffri. Ma sono passate solo sei giornate ed è ancora presto fare un bilancio
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