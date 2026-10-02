L'ex viola Lulù Oliveira ha parlato ai microfoni di Italia 7 dicendo la sua sul momento della Fiorentina:

Fagioli ha sfoderato un'ottima prestazione contro la Turchia e l'Italia ha espresso un bel gioco: i calciatori dialogavano in campo come se giocassero insieme da una vita. Ciò che conta davvero è che l'Italia abbia conquistato la vittoria contro la Turchia giocando a pallone. L'arrivo di Vanoli ha portato una svolta: la sua mano si è notata fin dalla sfida con il Venezia, nonostante lo svantaggio iniziale per 1-0. Quando in rosa hai giocatori abili nell'uno contro uno, bisogna lasciarli liberi di esprimersi. Non appena la Fiorentina inizierà a girare al massimo, farà davvero paura a tutti. I ragazzi hanno ben presente quanto accaduto nella scorsa stagione. Mi auguro che la Fiorentina riesca a proporre un calcio propositivo: la chiave sta nel giocare più vicini all'area avversaria per trovare la via del gol. Il Como? Ha investito cifre importanti. Ritengo che attualmente il Como sia superiore alla Fiorentina. La Fiorentina deve puntare a esprimere un bel gioco, consapevole che è proprio attraverso le buone prestazioni che si ottengono i risultati