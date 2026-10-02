"Quest'anno Fagioli lo voleva mezza Inghilterra e la Fiorentina lo ha tenuto, ma il prossimo anno sarà difficile trattenerlo"

Redazione VN
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L'ex viola Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Tmw così a proposito di Nicolò Fagioli:

Era arrivato a Firenze ed era pallido nel volto per le note vicende passate. Ci ha messo un po', è uno che va coccolato, che deve sentirsi titolare, non in competizione. Poi è venuto fuori il talento, che c'è. Fagioli è un giocatore che in Nazionale ci sta bene. Quest'anno lo voleva mezza Inghilterraù e la Fiorentina lo ha tenuto, il prossimo anno sarà difficile trattenerlo
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