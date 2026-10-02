Bocci a Radio Bruno: "Atta è sciupato da trequartista. Squadra fatta a figurine, la dirigenza si è persa su Mastantuono".
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Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così a proposito di Fagioli e Atta:
Atta non è un trequartista, in quel ruolo è sciupato. Tant'è che lo disse subito anche Grosso. Questa squadra è fatta un po' con le figurine. La dirigenza però si è un po' persa dietro a Mastantuono. E col 4-2-3-1 Atta un po' si perde, è inevitabile. E al centro ci giocherà probabilmente Goncalves. La squadra va riequilibrata sotto molti aspetti. Son convinto che a gennaio ci verrà rimessa mano. Fagioli? La sua svolta è Vanoli. E questa estate l'ha vissuta un po' in bilico. E poi appena è arrivato il nuovo tecnico è cambiato tutto. Guardate che gara ha fatto a Venezia... Ora Fagioli è nelle condizioni di esprimere tutto il suo talento prendendosi la scena in viola e azzurro
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