Il legame tra Giancarlo Antognoni e la storia della Fiorentina attraversa decenni di presidenze e gestioni differenti. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l'ex capitano viola ha svelato i retroscena del suo rapporto con i fratelli Della Valle, evidenziando un approccio utilitaristico da parte della proprietà nei momenti di tensione con la piazza.

L'avvicinamento nei momenti difficili

La stima professionale non si è tradotta fin da subito in un coinvolgimento diretto all'interno del club. L'Unico 10 ha descritto così l'atteggiamento dei vecchi proprietari:

Su Della Valle: pensavo mi prendesse in considerazione all'inizio, lo ha fatto quando è andato in difficoltà con la gente. L'ho capito e accettai di andare alla festa dei novanta anni a una condizione: che mi prendesse in considerazione come poi ha fatto.